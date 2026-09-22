Ricardo Gareca: "Supe que estaba en la lista negra de Pablo Escobar por la serie"

El extécnico de la selección chilena Ricardo Gareca recordó su etapa como futbolista en el fútbol colombiano durante la década de los '80 y se refirió al peligroso vínculo que existía entre el narcotráfico y el deporte en esa época, revelando detalles sobre el mito de que figuró en la "lista negra" del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar.

En conversación con el diario argentino Olé, el "Tigre" confesó que no tuvo conocimiento del supuesto plan del capo narco para atentar contra los futbolistas de su equipo sino hasta décadas después, a través de la televisión.

"¿Si estuve en la lista negra de Pablo Escobar? Yo no sabía nada. Recién me entero de esto una vez que sale la serie. Es que era una época en la cual nosotros no veíamos nada", señaló el seleccionador nacional.

Gareca brilló como goleador del América de Cali entre 1985 y 1989, club que en aquellos años estaba estrechamente vinculado con los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali y enemigos a muerte de Escobar. Años más tarde, sicarios del propio Escobar —como "Popeye"— admitieron públicamente que los jugadores del cuadro escarlata estuvieron en la mira de la organización criminal.

Pese a ese complejo y sangriento escenario que golpeó a Colombia, el otrora entrenador de la Roja descartó haber vivido situaciones de hostilidad o riesgo vital durante su permanencia en el país cafetero.

"Nunca en la etapa de jugador pasó algo. Nadie me amenazó a mí o me hizo pasar un momento difícil estando en Colombia", concluyó el estratego.