River Plate reforzó su área institucional e incorporó a David Trezeguet

El exfutbolista franco-argentino David Trezeguet fue designado este jueves en un nuevo rol institucional en el club argentino River Plate, orientado a la vinculación y representación de la entidad, con foco en el desarrollo de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de su posicionamiento institucional.

La presentación se realizó junto al presidente del club, Stefano Di Carlo, y se enmarca en la estrategia de relacionamiento y proyección institucional de River Plate, según informó la institución en un comunicado.

Con una trayectoria ligada históricamente al club, experiencia en la élite del fútbol mundial y antecedentes en funciones de representación institucional en Juventus, Trezeguet se incorporará como figura de referencia para el diseño y ejecución de iniciativas que generen nuevas oportunidades de valor para River.

En ese marco, trabajará de manera articulada con las áreas Institucional, de Marketing y Comercial, y participará en la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones, así como en el acompañamiento de acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a patrocinadores y socios del club.

Entre sus funciones también se incluye la representación institucional y deportiva de River Plate en eventos oficiales, celebraciones y encuentros protocolares, además de instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, de la industria del deporte y otros actores clave, tanto a nivel local como internacional, cuando corresponda.

Con esta incorporación, River Plate busca fortalecer su estructura institucional y su estrategia de crecimiento, sumando a una figura con identidad, trayectoria y experiencia en funciones de representación, en línea con el posicionamiento y la proyección de la marca del club.

Para la nueva edición del Torneo Apertura del fútbol argentino que comienza este jueves, River Plate se reforzó con tres jugadores que llegaron desde el fútbol de Brasil: Fausto Vera (de Atlético Mineiro), Aníbal Moreno (de Palmeiras) y el uruguayo Matías Viña (de Flamengo).

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo debutará en el campeonato el próximo sábado contra Barracas de Belgrano y buscará dejar atrás un 2025 sin títulos en el fútbol local.