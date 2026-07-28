Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez pusieron seguridad privada en sus casas en Inglaterra

Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, seleccionados de Argentina, decidieron contratar seguridad privada para sus casas en Inglaterra, por temor a posibles ataques debido al triunfo sobre los británicos en el Mundial 2026.

De acuerdo al medio The Sun, Martínez y Mac Allister, jugadores de Manchester United y Liverpool, respectivamente, reforzaron la seguridad de sus viviendas por el impacto que tuvo el festejo argentino en Inglaterra, cuando los dos jugadores posaron con un lienzo que decía "Las Malvinas son argentinas".

Sin embargo, las autoridades no registraron ningún hecho de vandalismo en las viviendas de los jugadores trasandinos, y la seguridad privada sólo fue una medida de precaución de los dos futbolistas.

Del mismo modo, el citado medio precisó que esta decisión fue realizada de forma privada por ambos futbolistas, sin participación de sus respectivos clubes.