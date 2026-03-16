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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Son mayoría: Córdova llamó a 18 futbolistas que militan en el extranjero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Brereton, Cepeda y Suazo encabezan la "legión extranjera".

Son mayoría: Córdova llamó a 18 futbolistas que militan en el extranjero
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El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, nominó a 26 futbolistas con miras a los duelos ante Nueva Zelanda y Cabo Verde, en el marco del torneo amistoso FIFA Series.

De ellos solo ocho son del medio local y el resto militan en el extranjero, siendo Norteamérica y Europa los principales focos de atención.

En la lista están por ejemplo Ben Brereton y Lawrence Vigouroux, quienes juegan en Inglaterra; Felipe Loyola, que está en Italia, Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, quienes juegan en España, y Darío Osorio.

De la MLS vienen Alexander Aravena y Thomas Giller, mientras que de México fue citado Rodrigo Echeverría.

Mientras que de Sudamérica asoman Iván Román, Gonzalo Tapia Lautaro Millán y Vicente Pizarro.

Revisa acá el listado completo

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