Históricos mundialistas de La Roja Sub 17 en 1993 fueron homenajeados "Juan Pinto Durán"

Publicado:
Este martes se realizó la actividad "Encuentro de Dos Generaciones" en el complejo deportivo "Juan Pinto Durán", en la cual se homenajeó a la generación Sub-17 de 1993 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de la categoría en Japón. Los seleccionados y DT de la época compartieron con los jugadores Sub-17 2026 que en abril disputarán el Sudamericano por un cupo a la próxima Copa del Mundo.

