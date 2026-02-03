Históricos mundialistas de La Roja Sub 17 en 1993 fueron homenajeados "Juan Pinto Durán"
Este martes se realizó la actividad "Encuentro de Dos Generaciones" en el complejo deportivo "Juan Pinto Durán", en la cual se homenajeó a la generación Sub-17 de 1993 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de la categoría en Japón. Los seleccionados y DT de la época compartieron con los jugadores Sub-17 2026 que en abril disputarán el Sudamericano por un cupo a la próxima Copa del Mundo.
