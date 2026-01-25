La Roja femenina tuvo su última sesión de entrenamientos antes de viajar al amistoso con Estados Unidos
La selección chilena femenina realizó su último entrenamiento en tierras nacionales, previo a su viaje a California para enfrentar a Estados Unidos por un duelo amistoso este 27 de enero a las 00:00 horas (19:00 GMT).
