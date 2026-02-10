La Roja quedó al borde de la eliminación en el Sudamericano Femenino Sub 20

La selección chilena femenina quedó al borde de la eliminación en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Paraguay, tras tener libre este martes en la cuarta fecha y verse afectada por los resultados de la jornada.

Tras no conseguir ningún triunfo en sus tres primeros partidos, La Roja quedó a la espera de resultados que los dejaran con posibilidades de clasificar entre las tres primeras de su grupo en el certamen que se juega en tierras paraguayas.

Con el triunfo de Colombia por 2-0 ante Uruguay y la victoria de Venezuela por el mismo resultado frente a Paraguay, la escuadra nacional quedó en el último lugar del Grupo A, muy complicada, pero con una mínima chance de cara a la quinta fecha.

La Roja solo tiene un punto y una negativa diferencia de goles (-5), mientras que Paraguay posee cuatro unidades y una ventaja de dos goles a favor.

Por lo tanto, Chile necesita muchos goles a favor (y que Paraguay pierda por goleada) para reducir los siete tantos de diferencia y poder asaltar el tercer lugar, que da cupo al hexagonal final.

Los partidos del cierre del Grupo A serán el jueves a las 18:00 horas (21:00 GMT) y los podrás seguir en Cooperativa.cl.