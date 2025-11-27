Rueda recordó salida de la Roja: No había convicción para respaldar nuestro trabajo

El extécnico de la selección chilena Reinaldo Rueda comentó su salida de la banca de la Roja en 2021, y aseguró que su partida pasó por la escasa convicción que sintió de parte de la directiva de Pablo Milad, quien había asumido un año antes.

"Se conjugaron muchos factores. Eramos cuartos en Sudamérica, éramos cuartos en la clasificatoria, habíamos hecho ese gran partido en Montevideo, Colombia nos empata sobre el tiempo de reposición... le ganamos a un Perú bien... vamos a Venezuela, tenemos ese momento difícil, una cancha difícil y viene ese malestar. Viene ese malestar y esa inseguridad... ese cambio de junta directiva. Era normal que la junta directiva no creyera en nosotros", comentó Rueda en diálogo con el programa "La pizarra de...".

Explicó que en su salida de la Roja y se su posterior llegada a la selección colombiana tuvo que ver mucho los dichos del propio Milad.

"Colombia acababa de sufrir esa debacle en Ecuador de perder 6-0. Tuvieron una reunión y el presidente Pablo Milad le dice al doctor Jesurún (Presidente de la Federación Colombiana) que 'lo que yo decida, que yo estoy disponible, que de parte de él no hay ningún problema'. Ahí es cuando le abre la puerta a Colombia y Colombia me empieza a llamar", contó.

"Y aun así yo mantuve mi posición de querer seguir, pero cuando no hay convicción de los directivos o querían dar un golpe de opinión y querían traer un manager de Inglaterra... un manager que había, no me acuerdo el nombre de la persona que llegó (N. de la R.: Francis Cagigao), entonces ya vi que el ambiente estaba enrarecido, como que no había toda la convicción en la parte directiva para respaldar nuestro trabajo, nuestro proyecto".

"Entonces éramos cuartos en la clasificatoria, a ese cierre de diciembre éramos cuartos, estábamos dentro de la zona de clasificación y habíamos hecho partidos haciendo el doble objetivo: tanto sumando puntos como colocando jóvenes en proyección", añadió.

Sobre el rumor de que se fue porque su esposa no quería vivir en Chile, Rueda explicó que "eso fue un argumento... después de pandemia, por todo lo que se vivió desde el punto de vista social para nosotros como familia... Yo estuve siempre ahí (en Chile), yo no me quise ir ni para Colombia, no me quise ir ni para Canadá, mi señora tampoco. Nos tocó vivir todo la parte difícil que fue eso, pero usted sabe que la esposa de uno está donde está uno, ¿no? Y donde uno tiene respaldo, uno tiene la convicción de los directivos, uno se queda".