"Su padre quería que jugara por Inglaterra": Rueda reveló problemas que tuvo para sumar a Brereton a la Roja

Con ya 38 partidos jugados y ocho goles con la selección chilena, Ben Brereton se ha transformado en uno de los más queridos por los hinchas de la Roja, dejando atrás las complicaciones que hubo en un comienzo para sumarlo al equipo.

Así lo dejó ver el exentrenador colombiano de la selección, Reinaldo Rueda, quien contó de los problemas que tuvo para convocarlo, algo que finalmente se dio con su sucesor Martín Lasarte.

"Ese fue un gran acierto de Ricardo García, que era quien hacía el scouting a nivel mundial. Así como habíamos intentado con Sebastián Soto (jugador estadounidense con ascendencia chilena) o con Lawrence Vigouroux, detectamos a Ben. Lo seguimos, vimos varios partidos e hicimos el contacto con su familia, porque en ese momento él no hablaba una sola palabra en español o no quiso hablar en ese primer contacto", reconoció en el programa "La pizarra de...".

Rueda contó que hubo incluso una disputa familiar que complicó al atacante antes de sumarse a la Roja: "Estaba la situación de su padre, que quería que jugara por Inglaterra y se oponía a que viniera a Chile. Su mamá, en cambio, estaba muy entusiasmada, muy chilena, que lo tuviéramos en cuenta", contó.

"Tuvimos dos reuniones y el representante no quería que viniera a Chile, ya que con sus estatus de ingleses miraban a Chile por sobre el hombro. Bueno, yo les hablé sobre todo lo que se podía encontrar en Chile; que fuera, que se conociera con el grupo, que reconociera la cultura chilena", añadió.

Por último, Rueda lamentó no haber podido aprovechar al ariete en el combinado nacional: "No lo pude disfrutar, porque justo ahí se dio mi salida, pero fue gratificante que después haya respondido, que se haya adaptado, que haya participado en esa Copa América. Todos los demás entrenadores que siguieron, el profesor Lasarte, el profesor Berizzo, lo tuvieron en cuenta para la ofensiva de la selección chilena", comentó.