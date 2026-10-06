Villagra respaldó críticas de Córdova: "Si marca falencias con nombre, es por el bien de la selección"
El zaguero nacional valoró la oportunidad de sumar rodaje en la selección chilena.
El zaguero nacional valoró la oportunidad de sumar rodaje en la selección chilena.
El defensor de la selección chilena, Jonathan Villagra, compareció en conferencia de prensa en la previa del duelo amistoso frente a México y expresó su satisfacción por ser parte del proceso del combinado nacional, asegurando que se encuentra en condiciones de responder a la exigencia del primer equipo.
"Estoy feliz de estar acá y de poder llevar esta responsabilidad de jugar en la selección. Es otro ritmo respecto al que se juega en Chile, pero como jugador me siento preparado, con ganas y a total disposición de mis compañeros y del cuerpo técnico para hacer lo que me piden", afirmó el central.
En esa línea, Villagra destacó la importancia de sumar minutos en este tipo de desafíos: "De a poco le vamos agarrando el ritmo. El rodaje es lo que necesita el jugador y competir con selecciones que vienen en un gran momento nos sirve mucho para seguir creciendo".
El análisis de México y los errores por corregir
Consultado sobre el rival de turno y el recuerdo del histórico 7-0 de 2016, el zaguero llamó a separar las épocas: "En ese entonces yo era un niño y lo disfruté como hincha viendo a los más grandes, pero hoy es otra realidad y otro contexto. Han pasado muchos años y jugadores. Nosotros vamos a salir a ganar y nos preparamos de la mejor manera", remarcó, añadiendo que la liga mexicana es una plaza "muy atractiva y de gran nivel competitivo".
Asimismo, el zaguero abordó las desatenciones defensivas que le han costado goles al equipo en los últimos compromisos: "Es cuestión de trabajo y reforzarlo en la semana. Son jugadas puntuales; en este nivel, una desconcentración termina en gol. Hay que estar más atentos y vivir cada jugada, pero sabemos que con concentración lo podemos sacar adelante".
Por último, Villagra le restó dramatismo a los llamados de atención individuales de Nicolás Córdova: "Como futbolistas estamos expuestos a todo tipo de comentarios y críticas. Si Nico marca falencias con nombres propios, es por el bien de la selección y para que uno las solucione. Ya somos adultos, estamos dispuestos a escuchar y qué mejor que venga de parte del técnico", cerró.