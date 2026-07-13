Gilberto Mora quedó fuera de la lista de México para el preolímpico y premundial de Concacaf

Gilberto Mora, mundialista de 17 años, es el gran ausente en la convocatoria que este lunes dio a conocer la selección mexicana Sub-20 para participar en el preolímpico y premundial de la Concacaf de julio próximo.

Mora, la reciente joya del fútbol mexicano, tuvo una destacada participación en la pasada Copa del Mundo 2026 en la que fue titular en tres de los cuatro partidos en los que participó hasta la eliminación del Tri en octavos de final ante Inglaterra.

Ante la ausencia de Gilberto Mora, Diego Reyes, delantero de 18 años que juega en Flamengo, es una de las principales estrellas en el equipo del seleccionador Álex Diego.

También se destacan Henrique Simeone, centrocampista méxico-brasileño de 19 años procedente de las fuerzas básicas del Botafogo, que hoy juega para los Tigres UANL, y el guardameta Artemio Olvera, del San Luis.

Este torneo, que se realizará del 24 de julio al 9 de agosto próximos, servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales avanzarán al Mundial a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El campeón del torneo obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México comparte el grupo B con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. En el sector A están Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, y el grupo C lo conforman Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.