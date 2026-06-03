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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección uruguaya

Giorgian de Arrascaeta se mantendrá en la nómina mundialista de Uruguay

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La lesión no imposibilita su participación en la Copa del Mundo.

Giorgian de Arrascaeta se mantendrá en la nómina mundialista de Uruguay
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La selección uruguaya informó de los alcances de la lesión sufrida por el mediocampista Giorgian de Arrascaeta y usó sus redes sociales para confirmar que el jugador de Flamengo será parte de la nómina charrúa para la Copa del Mundo 2026.

"El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el Complejo Celeste", avisó el combinado charrúa.

"Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial", añadió.

"Se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa Mundial de la FIFA", cerró.

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