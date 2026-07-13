Sifup apuntó a clubes y a la ANFP por irregularidad de futbolistas extranjeros en Chile

Este lunes el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se reunió con el Servicio Nacional de Migraciones por el caso de 114 futbolistas extranjeros sin visa de trabajo en Chile.

En ese sentido, Luis Marín expresó en su rol como presidente del gremio que: "Ojalá que la ANFP se pueda unir y que los clubes también se capaciten. Hay una falta de profesionalismo y gestión clara. Los jugadores vienen con un contrato de plazo fijo, sabiendo donde trabajará y qué es lo que va a hacer".

"El trámite es difícil, así que el empleador tiene que hacerse cargo. Vamos a ayudarlo, ya que el jugador o jugadora está cobrando su dinero y guardándolo bajo el colchón. Afecta si tiene familia, un trámite de urgencia en la clínica o ir a un hospital. Psicológicamente es complicado, están en una irregularidad", enfatizó.

Seguido a ello, Marín recalcó: "Tenemos jugadores que los fines de semana, en los días de descanso, los hacen salir del país, volver y hacerse cargo del gasto. El sindicato ya está acá con migraciones buscando una solución, lo que no han hecho ni los clubes ni la ANFP".

"Salimos de la reunión con una solución clara y con un canal directo de trabajo. La ANFP emitió una circular donde deja claro que la responsabilidad es de los clubes. Los problemas los tienen que resolver ellos en su casa. Nosotros estamos actuando", cerró el exportero.