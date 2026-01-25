Coquimbo se consagró campeón de la Supercopa tras vencer a Universidad Católica por penales

Coquimbo Unido se consagró campeón de la Supercopa 2026 tras vencer 8-7 en la tanda de penales a Universidad Católica, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, en un encuentro que se disputó en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

En la primera parte se vio unos primeros minutos parejos, con llegadas para ambos equipos, pero con el pasar del tiempo los "Piratas" fueron manejando la posesión y, sobre el final, tuvieron la opción más clara de abrir el marcador en los pies de Martín Mundaca.

En el segundo tiempo se emparejó el encuentro, con los dirigidos por Daniel Garnero saliendo a proponer en busca de la apertura del marcador, pero el conjunto aurinegro se mostró sólido en defensa y sin conceder espacios a la ofensiva "cruzada", lo que obligó a definir al nuevo campeón de la Supercopa desde los doce pasos.

En la tanda de penales se vivió de todo. En primera instancia, el arquero de Coquimbo Unido, Diego "Mono" Sánchez, decidió atajar sin guantes, lo que le trajo suerte: Tapó los disparos de Diego Corral y Eugenio Mena y también anotó su remate. Sin embargo, sus compañeros Luis Riveros y Francisco Salinas no aprovecharon esa ventaja al fallar sus lanzamientos.

Pero en el octavo lanzamiento de la tanda, Branco Ampuero mandó su disparo sobre el travesaño y le dio la oportunidad a Alejandro Camargo, quien no la dejó pasar y convirtió el penal decisivo para darle un nuevo título a Coquimbo Unido.

El siguiente partido de ambos equipo será su debut en la Liga de Primera 2026, donde el vigente campeón se medirá como visita ante Universidad de Concepción el sábado 31 de enero a las 20:30 horas, mientras que Universidad Católica enfrentará también como foraste a Deportes La Serena el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas.