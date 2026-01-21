Coquimbo triunfó en la agonía ante Limache y se citó con la UC en la final de la Supercopa

La segunda de la semifinal de la renovada Supercopa significó también una dura batalla para Coquimbo Unido que, pese a tomar la ventaja, tuvo que venir desde atrás para conseguir una victoria 3-2 ante Deportes Limache que le dio el paso a la final en el Sausalito.

El compromiso en la Ciudad Jardín comenzó de forma inmejorable para los pupilos de Hernán Caputto, quienes se pusieron en ventaja tempranamente gracias a una anticipación de Francisco Salinas (8').

Sin embargo, el panorama se complicó tras la salida por lesión de Manuel Fernández (11'). Aquello fue aprovechado por el cuadro "tomatero", que llegó a la paridad mediante un golazo de distancia de Jean Meneses (20'), el debió ratificarse en el VAR.

En el complemento, el equipo de Víctor Rivero entró con una disposición mucho más agresiva y logró dar el golpe de gracia momentáneo. Una infracción de Matías Fracchia terminó en un penal que Daniel Castro (56') transformó en gol.

No obstante, un grosero error del portero Matías Bórquez en un despeje terminó con Guido Vadalá (71') festejando luego de que el balonazo diera en su propio cuerpo y, cuando parecía que todo iba a penales, el VAR sancionó un penal para los "piratas".

El experimentado Lucas Pratto (85') no perdonó desde los doce pasos y con un remate certero puso la ventaja definitiva. Si bien Limache estuvo a punto de forzar el empate en los descuentos, una estirada de Diego Sánchez (90+6') evitó la tanda decisiva.

Ahora, el vigente campeón de la Liga de Primera se enfrentará este domingo ante Universidad Católica buscando ratificar su lugar como el mejor equipo de Chile. El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el mismo recinto el mencionado 25 de enero.