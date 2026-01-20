Coquimbo Unido y Deportes Limache definirán en Viña del Mar al segundo finalista de la Supercopa

Coquimbo Unido y Deportes Limache protagonizarán este miércoles, en Sausalito de Viña del Mar desde las 19:00 horas (22:00 GMT), la segunda semifinal de la Supercopa, en donde definirán al rival de Universidad Católica por el título.

Los piratas afrontan el partido como los campeones de la Liga de Primera, aunque el equipo es bastante diferente al que conquistó el título en 2025, ya que varias figuras, como Cecilio Waterman, Cristian Zavala, Bruno Cabrera, Matías Palavecino y el técnico Esteban González dejaron el equipo.

Sin embargo, también llegaron nuevas caras al equipo, como Lucas Pratto y Guido Vadalá, quienes, tendrán, junto al técnico Hernán Caputto, la primera prueba de fuego, tras haber vencido a Deportes Concepción y empatado con Huachipato en los amistosos de pretemporada.

Deportes Limache, por su lado, llega muy encendido al partido. El cuadro Tomatero se reforzó con figuras como Joaquín Montecinos y Jean Meneses, y el fin de semana pasado venció a Everton en la Noche Oro y Cielo.

Los limachinos fueron finalistas de la Copa Chile el año pasado, y pretenden dar la sorpresa para poder enfrentar por el título a Universidad Católica, que clasificó a la definició tras eliminar con un 4-2 a Huachipato.

La semifinal entre Coquimbo y Limache será arbitrada por Mathías Riquelme, quien será asistido por Alejandro Molina y Carlos Venegas; el cuarto juez será Cristián Galaz y el VAR estará a cargo de Reinerio Alvarado y Emilio Bastías.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.