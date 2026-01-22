Cristián Cuevas anticipó la final de la Supercopa: Lo que más quiero es ganar algo con la UC

Cristián Cuevas, jugador de Universidad Católica, enfrentó a los medios de comunicación en la antesala de la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido, programada para este domingo y se mostró motivado con la posibilidad de levantar un trofeo en el arranque de la temporada 2026.

"Personalmente no he conseguido nada con el club, así que lo que más quiero es ganar algo. Teniendo la posibilidad de que en dos partidos te dé una copa, sería muy lindo personalmente y para el grupo también arrancar el año así", declaró el zurdo en conferencia de prensa.

El futbolista reconoció que el equipo tiene una deuda pendiente en esta competición. "El club hace años que no conseguimos nada, el último fue el tetra. Sabemos que estamos al debe y sabemos que vamos a tener una revancha este fin de semana. Esperemos que vengan muchas más copas este año", agregó.

Análisis del rival y posición en la cancha

Sobre el oponente, Cuevas advirtió sobre la fortaleza del cuadro "Pirata", pese al cambio de entrenador. "Sabemos que nos toca Coquimbo, que es un equipo duro. Los últimos años no nos ha ido muy bien contra ellos. Si bien cambiaron de técnico, mantuvieron la base, la mayoría de los jugadores se quedaron y juegan parecido al año pasado. Será un partido duro, difícil y único", analizó.

Consultado por su ubicación en el campo, donde ha alternado como lateral y puntero, el exjugador de Huachipato valoró la confianza del cuerpo técnico. "El profe me da harta libertad de jugar en esa posición (extremo), me dice que juegue suelto, que ocupe mis características y que sea positivo. Me trate de desenvolver lo que más pueda en esa posición", explicó.

Finalmente, Cuevas destacó el nivel del plantel y la competencia interna. "Se armó un gran plantel, bien competitivo, con harta cantidad de números en jugadores. Eso nos viene bien, vamos a tener un año cargado de hartos partidos, el calendario ya de marzo en adelante. Estamos muy contentos y con la expectativa de todo lo que va a pasar este año", cerró.