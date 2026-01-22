Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

¿Cuándo y dónde ver la final entre Universidad Católica y Coquimbo Unido en la Supercopa?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sausalito de Viña del Mar será el escenario para definir el primer título de la temporada.

Coquimbo Unido y Universidad Católica protagonizarán este domingo 25 de enero, en Sausalito de Viña del Mar, la final de la Supercopa del fútbol chileno, el primer título de la temporada 2026. 

Los "Piratas", campeones de la Liga de Primera 2025, vienen de lograr un trabajado triunfo 3-2 en semifinales ante Deportes Limache, mientras que los "Cruzados", que el año pasado fueron escoltas de Coquimbo, vienen de remontar y vencer 4-2 a Huachipato en el debut de este nuevo formato.

El encuentro entre Universidad Católica y Coquimbo Unido, está pactado para las 19:00 horas (22:00 GMT) de este domingo 25 de enero y podrás seguirlo por televisión en TNT Sports Premium, mientras que en streaming por HBO Max.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura del Marcador Virtual Cooperativa.cl y transmisión de Cooperativa Deportes.

