Juan Cornejo acusó provocaciones de la UC: Se estaban riendo en los penales

Luego de imponerse en la tanda de penales y quedarse con la Supercopa, Juan Cornejo, uno de los referentes de Coquimbo Unido, se refirió al tumulto generado luego de las celebraciones del portero Diego Sánchez, quien fue increpado duramente por jugadores de Universidad Católica.

El lateral no se guardó nada y aseguró que en la tanda de penales, los jugadores de la UC comenzaron con las provocaciones al comentar que se estaban riendo.

"Creo que a veces cuando uno está jugando y se dicen cosas, tienen que aguantarse después cuando te toca perder. Nosotros hemos perdido y hemos aguantado cosas. El 'Mono' festejó con nuestra barra, nunca les hizo gestos a ellos ni nada. Ellos también estaban hablando cuando estábamos pateando la tanda de penales, se estaban riendo, entonces si después no les gusta perder que tampoco vengan a hacer gestos antes de tiempo", dijo Cornejo.

El experimentado futbolista además comentó la decisión de Sánchez de jugar la definición desde los 12 pasos sin guantes.

"Lo había comentado el día antes que si había penales los iba a atajar así. Son locuras de él, ya lo conocemos y también nos dijo que iba a tapar dos penales. Confiamos en él y sabemos la clase de portero que es. Sabíamos que iba a ser complicado. Obviamente nosotros siempre confiamos en el 'Mono'. Podríamos haber resuelto el partido mucho antes la tanda de penales, pero creo que fuimos superiores y somos justos ganadores", expresó.

Sobre la obtención de un nuevo trofeo, comentó que "son dos títulos para Coquimbo, que no tenía títulos en Primera. Estamos muy contentos y esperamos seguir por esta senda para lo que queda del año. Sabemos que no perder en tanto tiempo no es muy común en el fútbol, pero estamos muy tranquilos, lo manejamos partido a partido. No pensamos más allá del partido del siguiente y tampoco pensamos en lo que ha pasado anteriormente. Creo que eso ha sido la clave de todo esto y esperamos seguir así todo el año".