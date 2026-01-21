Juan Tagle advirtió sanciones para hinchas de Universidad Católica tras incidentes en Sausalito

Una victoria empañada por el comportamiento de algunos fanáticos. Pese a que Universidad Católica celebró en la cancha tras vencer por 4-2 a Huachipato en las semifinales de la Supercopa, la dirigencia del club alzó la voz para condenar los incidentes ocurridos en las tribunas del Estadio Sausalito.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, se refirió al uso de petardos y bengalas por parte de un grupo de asistentes, anunciando medidas inmediatas. "Entiendo que algunos están identificados y serán sancionados probablemente", aseguró el mandamás del elenco precordillerano.

El dirigente fue enfático en señalar que las reglas de comportamiento deben respetarse en cualquier recinto, tal como ocurre en su casa. "El mismo comportamiento que tenemos en el Claro Arena, debemos mantenerlo cuando jugamos de visita, porque las sanciones son iguales", advirtió Tagle.

Mano dura con la pirotecnia

El timonel estudiantil recordó la normativa vigente y las consecuencias para los infractores. "Insto a mantener siempre el buen comportamiento. Los petardos, las bengalas, esas cosas están prohibidas y quienes sean sorprendidos portándolas o encendiéndolas van a ser castigados con el derecho de admisión", sentenció.

Finalmente, de cara a la definición del torneo, Tagle realizó un llamado a cuidar el espectáculo. "Llamo a la tranquilidad, a apoyar y a disfrutar la final de la Supercopa. Tenemos la oportunidad de convertirnos en el equipo más ganador de Supercopas en Chile. Entonces, que nadie se pierda la fiesta y que todos se comporten de la mejor manera", cerró.