Lucas Pratto fue héroe de Coquimbo Unido en el triunfo ante Limache en la semifinal de la Supercopa

El argentino Lucas Pratto tuvo debut soñado y fue héroe de Coquimbo Unido al anotar el gol del triunfo por 3-2 sobre Deportes Limache en la semifinal de la Supercopa de Chile. En la final, los piratas enfrentará a Universidad Católica, exequipo del "oso".

