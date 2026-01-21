Lucas Pratto fue héroe de Coquimbo Unido en el triunfo ante Limache en la semifinal de la Supercopa
El argentino Lucas Pratto tuvo debut soñado y fue héroe de Coquimbo Unido al anotar el gol del triunfo por 3-2 sobre Deportes Limache en la semifinal de la Supercopa de Chile. En la final, los piratas enfrentará a Universidad Católica, exequipo del "oso".
