Palmarés: Coquimbo Unido conquistó su primera Supercopa del fútbol chileno

Coquimbo Unido conquistó este sábado su primera Supercopa, tras vencer en la final a Universidad Católica por penales 8-7 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, haciendo historia al ganar por primera vez este título.

Los "Piratas" tuvieron que disputar dos encuentros para alzarse con este trofeo, debido al nuevo formato implementado este año por la ANFP, venciendo a Deportes Limache en semifinales y a los "Cruzados" en la final.

Además este es el segundo título de su historia tras ganar la Liga de Primera 2025.

Los campeones de la Supercoa

2013: Unión Española

2014: O'Higgins

2015: Universidad de Chile

2016: Universidad Católica

2017: Colo Colo

2018: Colo Colo

2019: Universidad Católica

2020: Universidad Católica

2021: Universidad Católica

2022: Colo Colo

2023: Magallanes

2024: Colo Colo

2025: Universidad de Chile

2026: Coquimbo Unido

Títulos por equipo

Universidad Católica — 4 títulos

Colo Colo — 4 títulos

Universidad de Chile — 2 títulos

Unión Española — 1 título

O'Higgins — 1 título

Magallanes — 1 título

Coquimbo Unido — 1 título