Palmarés: Coquimbo Unido conquistó su primera Supercopa del fútbol chileno
Los "Piratas" se impusieron en la final a los "Cruzados" por penales.
Coquimbo Unido conquistó este sábado su primera Supercopa, tras vencer en la final a Universidad Católica por penales 8-7 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, haciendo historia al ganar por primera vez este título.
Los "Piratas" tuvieron que disputar dos encuentros para alzarse con este trofeo, debido al nuevo formato implementado este año por la ANFP, venciendo a Deportes Limache en semifinales y a los "Cruzados" en la final.
Además este es el segundo título de su historia tras ganar la Liga de Primera 2025.
2013: Unión Española
2014: O'Higgins
2015: Universidad de Chile
2016: Universidad Católica
2017: Colo Colo
2018: Colo Colo
2019: Universidad Católica
2020: Universidad Católica
2021: Universidad Católica
2022: Colo Colo
2023: Magallanes
2024: Colo Colo
2025: Universidad de Chile
2026: Coquimbo Unido
Universidad Católica — 4 títulos
Colo Colo — 4 títulos
Universidad de Chile — 2 títulos
Unión Española — 1 título
O'Higgins — 1 título
Magallanes — 1 título
Coquimbo Unido — 1 título