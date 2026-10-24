Emiliano Astorga protagonizó tenso cruce en conferencia de prensa: "¿Eres periodista titulado?"

Emiliano Astorga, entrenador de Deportes Temuco, protagonizó un tenso cruce con un reportero durante una conferencia de prensa en la previa del partido frente a San Marcos de Arica por la penúltima fecha de la Liga de Ascenso.

La discusión comenzó cuando el comunicador cuestionó una supuesta contradicción entre el planteamiento ofensivo que anunció el técnico y su posterior explicación sobre la estrategia utilizada en el empate 2-2 frente a Unión San Felipe.

La consulta provocó la molestia del DT, quien respondió: "No sé si entiendes el fútbol. ¿Tú eres periodista?", antes de insistir con "¿Eres periodista titulado?". Ante la respuesta del reportero, quien aclaró que llevaba 25 años trabajando en radio y cuatro en televisión, Astorga defendió sus decisiones tácticas y explicó: "Uno tiene que saber planificar y saber cómo juega el rival, saber en los momentos que tú puedes controlarlo y hacerle daño".

Además, aclaró que su intención de mantener un resultado correspondía a evitar que el adversario convirtiera goles.

La discusión aumentó de tono cuando el entrenador exigió respeto por su trayectoria: "Yo trabajo, no vengo a quitarle plata al club", sostuvo, antes de lanzar otra dura frase contra su interlocutor: "Yo tengo un prestigio en el fútbol, no como tú. Tú no tienes prestigio".

Finalmente, Astorga advirtió "pues si no, no te contesto más preguntas a ti", lo que generó una nueva respuesta del reportero, quien acusó una amenaza y una falta de respeto. Todo ocurrió mientras Deportes Temuco prepara su encuentro de este domingo ante San Marcos, en el que necesita sumar para mantener sus opciones de clasificar a la liguilla por el ascenso.