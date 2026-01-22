Canal 13 llegó a acuerdo con TNT Sports para transmitir la Liga de Primera

Canal 13 anunció que llegó a un acuerdo con la cadena TNT Sports, propietaria de los derechos televisivos del fútbol chileno, para la transmisión de la Liga de Primera por lo que podrá llevar a sus pantallas un partido a la semana.

Para ello, la tradiciona estación de Inés Matte Urrejola pondrá a disposición su señal de televisión abierta y una serie de plataformas, como 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo para acercar el fútbol al público, a través de un equipo consolidado de profesionales comandados por Andrés Canales.

"Nuestro canal tiene una larga y completa historia de transmisiones deportivas. Por eso, tal como lo hicimos hace dos años, nos llena de orgullo como canal volver a transmitir el campeonato nacional, acercando el fútbol al gran público y siguiendo de cerca esta pasión de multitudes en nuestras pantallas y a través de distintas plataformas", explicó Cristián Núñez, director ejecutivo de la estación.

"Esto sólo viene a demostrar que buscamos entregar el mejor contenido deportivo, manteniendo así nuestro firme compromiso con la transmisión de grandes eventos", añadió.