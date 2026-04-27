Con evidentes errores: Unión Española usó marcadores hechos por IA ante Deportes Santa Cruz

En la noche del domingo recién pasado Unión Española venció por 2-0 a Deportes Santa Cruz por la novena fecha de la Liga de Ascenso, pero un llamativo detalle en la pantalla led del Estadio Santa Laura llamó poderosamente la atención: Dos marcadores hechos con Inteligencia Artificial.

El diseñador gráfico e hincha hispano Anibal Espinoza Cabaña dio cuenta del la primera versión del marcador usado en Plaza Chacabuco, que incluyó evidentes errores. Irónicamente, todo en la antesala del Día del diseñador gráfico celebrado este lunes 27 de abril.

En lugar de mostrar el logo del Ascenso ubicó una mala recreación de la antigua insignia de la Liga de Primera y lo peor fue la representación del equipo visitante, con el nombre de "Unión" Santa Cruz (cambiado por "Deportes" en 1998) junto a un escudo inventado.

Foto: @anibal.e.cabana (Instagram)

Luego, Ignacio Hernaiz mediante su página La Furia Hispana dio cuenta de un "parche", también hecho con IA: Se mantuvo el fondo con un estadio aunque con el nombre forastero corregido. Sin embargo, el escudo real estaba mal cuadrado tratando de tapar el emblema erróneo, y también seguía habiendo un logo inexistente de la Liga de Ascenso.

Finalmente se desechó el diseño con IA, reemplazándolo con una visual simple basado en los colores de Unión Española, que también aprovechó de colocar de una vez por todas el distintivo oficial de la segunda categoría de nuestro país.