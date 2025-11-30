Síguenos:
Deportes | Fútbol | Unión Española

Gonzalo Durán sacó a dos hinchas de O'Higgins en el partido contra Unión Española en Santa Laura

Redacción Cooperativa

El delegado presidencial fue como hincha y avisó a Carabineros para que cambiaran de gradas a los fanáticos celestes.

Gonzalo Durán sacó a dos hinchas de O'Higgins en el partido contra Unión Española en Santa Laura
En portada

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, protagonizó una polémica situación este domingo en Santa Laura, ya que "sacó" a dos hinchas de O'Higgins de una tribuna en el estadio, en el partido en donde Unión Española perdió la categoría.

Durán asistió como fanático del cuadro hispano y según informó Redgol, increpó a dos fanáticos celestes que estaban en el sector de Tribuna, e incluso con intervención de Carabineros.

Los uniformados tuvieron que sacar a los hinchas y llevarlos a otro sector del estadio, mientras los seguidores de Unión Española respaldaron al delegado Durán.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por RedGol (@redgol)


