Gonzalo Villagra y el descenso de Unión Española: La misión para el próximo año es volver a Primera

Gonzalo Villagra, técnico interino de Unión Española, repasó las sensaciones que le dejó el descenso del club luego de caer ante O'Higgins en el Estadio Santa Laura durante la penúltima fecha de la Liga de Primera.

Tras ser consultado por si sentía responsable de la campaña completa, expresó: "Es mi club. Tomo con el mismo dolor de toda la gente que estuvo ahí. El equipo fue valiente, se atrevió, generó ocasiones y la baja de Pablo (Aránguiz) fue algo sensible para nosotros".

"No me gusta hablar de merecimiento, pero debimos habernos ido con una ventaja al entretiempo (...) Como jugador me tocó momentos dulces y también difíciles como es la historia de este club. Está marcada por distintas épocas y desde ya hay una misión para el próximo año, tiene que volver a Primera", agregó.

Finalmente, Villagra puntualizó: "No te sabría decir cuál es el motivo exacto. Tienen que haber ocurrido muchas cosas. (...) No era la manera de terminar la temporada. No era la forma honrosa de terminarla".

"También entendemos la impotencia y el sentir del hincha, en ese aspecto lo tenemos súper claro, sufren como nosotros. (...) Y la manera de seguir es con compromiso, con profesionalismo de parte de toda la gente que esté aquí en el club", cerró.