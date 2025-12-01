Patricio Rubio lamentó el descenso de Unión: Lo que necesiten, acá estaré

El hoy delantero de Ñublense Patricio Rubio dejó ver su desazón por el descenso de Unión Española y se expresó en redes sociales abriendo la puerta a un retorno al club donde estuvo en dos etapas (2012-2013 y 2021).

"Con mucha pena rojo querido me abriste las puertas cuando estaba comenzando y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza", escribió en una historia el futbolista.

"Espero volver a verte donde te mereces y acá siempre tendrán un hinchas más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano", añadió.

Rubio, de 36 años, sumó 82 partidos con la camiseta roja y sumó 32 goles, siendo parte del título nacional conseguido en 2013 y de la Supercopa ganada ese mismo año.