Patricio Rubio lamentó el descenso de Unión: Lo que necesiten, acá estaré
El delantero ha tenido dos pasos por el cuadro rojo con dos títulos en su palmarés.
El hoy delantero de Ñublense Patricio Rubio dejó ver su desazón por el descenso de Unión Española y se expresó en redes sociales abriendo la puerta a un retorno al club donde estuvo en dos etapas (2012-2013 y 2021).
"Con mucha pena rojo querido me abriste las puertas cuando estaba comenzando y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza", escribió en una historia el futbolista.
"Espero volver a verte donde te mereces y acá siempre tendrán un hinchas más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano", añadió.
Rubio, de 36 años, sumó 82 partidos con la camiseta roja y sumó 32 goles, siendo parte del título nacional conseguido en 2013 y de la Supercopa ganada ese mismo año.