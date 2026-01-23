Rodrigo Piñeiro también criticó a Unión Española: Me trataron como no merecía

Rodrigo Piñeiro alzó la voz para cuestionar duramente el trato recibido por Unión Española durante las negociaciones para su posible retorno.

En conversación con ESPN Chile, el delantero lamentó que no se llegara a un acuerdo y apuntó a la falta de gratitud del club, declaraciones que surgieron apenas días después de la polémica salida de Emiliano Vecchio por supuestos incumplimientos de la institución.

"Le di prioridad a Unión Española, pero me trataron de una manera que yo creo que no me merecía", confesó el "Loly", quien explicó que la operación se cayó "por cosas chicas" pese a su disposición de volver a Santa Laura.

Piñeiro recordó su venta a Vélez Sarsfield como un antecedente que la directiva no valoró. "El club quizás tiene que ser un poco más agradecido, porque a mí cuando me venden a Vélez, yo renuncié a todo mi porcentaje. Y eso ningún jugador lo hace, y era mucha plata", aseguró el charrúa.

El sacrificio personal

El atacante enfatizó el esfuerzo que ha realizado en su carrera y la importancia de valorar sus decisiones financieras. "Yo tengo mi familia, tengo que mantener a mi familia. Soy un pibe que vengo de abajo, que me costó un montón llegar a donde estoy, ganar lo que he ganado. Y renunciar a un dinero así, yo creo que ningún jugador lo hace", sentenció.

Finalmente, cerró con un mensaje directo a la administración hispana: "Por eso el lado de Unión, te digo, que tendrían que ser un poco más agradecidos por las cosas que ofrecieron".