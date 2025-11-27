Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española dispuso precios populares para su decisivo duelo con O’Higgins

El club también confirmó que el partido se jugará solo con público local.

Unión Española dispuso precios populares para su decisivo duelo con O’Higgins
Con la mirada en lo que haga Deportes Limache, Unión Española se jugará sus últimas opciones para mantener la categoría en la penúltima fecha ante O'Higgins este domingo 30 de noviembre y para tener el apoyo de sus hinchas dispuso entradas a precios populares.

El cuadro "hispano" anunció los tickets a galería sur en 3.000 pesos, a Andes en 6.000 pesos, mientras que los sectores laterales de Tribuna Preferencial y Marquesina de mantuvieron en torno a sus valores de la temporada, en 15.000 y 25.000 pesos, respectivamente.

Además, los boletos para menores de entre siete y 12 años contarán con un descuento del 50 por ciento.

Por otro lado, en su anuncio Unión Española confirmó que el encuentro en Santa Laura se jugará solo con fanaticada local, por lo que la parcialidad de O'Higgins quedará fuera de un partido que también es vital para ellos, pues están en la lucha por acceder a Copa Libertadores.

