Unión Española, el histórico del fútbol chileno que sufrió su segundo descenso 28 años después

Unión Española, centenaria e histórica institución del fútbol chileno, puso fin a un siglo XXI ininterrumpido en Primera División con su dolorosa caída a la segunda categoría, que disputará nuevamente luego de 28 años.

El conjunto de colonia, como su nombre refleja, nació al alero de inmigrantes y descendientes españoles el 18 de mayo de 1897, como Centro Español de Instrucción y Recreación.

Sin embargo, su denominación actual llegó el 12 de abril de 1934, al fusionarse con la ya destacada Unión Deportiva Española, que a su vez reunía a los antiguos Club Ibérico Balompié, campeón de Santiago, y el Club Ciclista Ibérico.

Los "hispanos" se arraigaron en Independencia con el mítico Estadio Santa Laura, catedral del fútbol criollo levantada por la Unión Deportiva yy que se inauguró en 1923.

Una década después de estrenar su eterna casa, los rojos se inscribieron como uno de los fundadores de la era profesional, que inició en 1933 junto a Audax Italiano, Colo Colo, Magallanes y los ahora extintos Green Cross, Morning Star y Santiago National.

La Española tuvo que sortear un complejo escenario y acusaciones de franquismo durante la guerra civil española en 1939, pero se rehizo luego de un breve receso y conquistó su primer título en 1943, bajo la dirección de Atanasio Pardo.

Dos años después estuvieron ad portas de un nuevo trofeo al acabar segundos y una nueva oportunidad tuvieron en 1950, pero el vencedor fue Everton de Viña del Mar en el partido de desempate luego igualar en puntos.

La redención fue inmediata, con la conquista del Campeonato Oficial 1951, aunque la década resultó en magros resultados y campañas en la medianía de la tabla. Más allá de todo, Honorino Landa brilló como goleador de 1961, siendo dos veces mundialista (1962 y 1966) y uno de los máximos ídolos y goleadores del club.

Los años 70s fueron la gran época de Unión Española, iniciando con su primera participación en Copa Libertadores, en 1971, y el título nacional de 1973.

Esa década con figuras como Antonio Arias, Francisco Las Heras, Hugo Berly, Enzo Escobar, Reinaldo Hoffmann y tantas otras llegó a la cúspide con la llegada a la final de la Copa Libertadores 1975, de polémico desenlace a favor de un controversial Independiente de Avellaneda.

Como bálsamo, la escuadra de Luis Santibáñez pudo levantar el trofeo de la liga chilena ese mismo 1975 y también en 1977.

El escenario cambió radicalmente en los 80s, pues el equipo enfiló discretas temporadas y peligraron en la zona baja de 1988. Curiosamente, Unión llegó a la final de la Copa Chile, que ese año terminó en manos de Colo Colo.

El panorama mejoró durante los años 90s, con el bicampeonato de Copa Chile 1992-1993 bajo la dirección técnica de Nelson Acosta y comandada en cancha por Marcelo Vega, Rodrigo Ruiz, Richard Zambrano y un joven José Luis Sierra, entre otros.

Con aquel envión, Unión Española también cosechó en 1994 un recordado triunfo de 1-0 ante el Real Madrid de Iván Zamorano, que jugó en Santa Laura durante su gira en Chile: El "Pony" Ruiz puso el gol del triunfo criollo.

1997 debía ser una fiesta con el centenario de Unión Española, pero aquella temporada terminó siendo una caída histórica: Los "hispanos" descendieron por primera vez.

Los capitalinos se jugaban la permanencia en la última fecha del Clausura ante un ya descendido Deportes Antofagasta, que terminó sentenciando a Unión tras vencer por 2-0 en el, entonces, Estadio Regional de la ciudad nortina.

Unión Española necesitó dos torneos para ascender, coronándose campeón de la Primera B 1999.

El equipo dirigido por Juvenal Olmos comenzó el nuevo milenio acabando cuarto, aunque enfiló irregulares campañas tanto en 2001 como en los primeros años de los torneos cortos.

El Clausura 2004 terminó con un duro subcampeonato ante un potente Cobreloa que venía de dominar el 2003, pero de la mano de un retornado "Coto" Sierra lograron levantar la copa en el Apertura 2005, luego de ganar la llave final contra Coquimbo unido.

Ese mismo 2005 llegó la primera SA ligada al club, con una Inmobiliaria para administrar el Santa Laura. En 2007, la Corporación Social y Deportiva Unión Española quebró y llegó la era SADP, que un año después quedó en manos de Jorge Segovia, aún dueño y presidente, y quien además tiene la Universidad SEK.

La Unión destacó en el Apertura 2009 con el liderato de la fase regular, clasificación a la Copa Sudamericana y viceampeonato tras caer con Universidad de Chile.

La esforzada historia de la "Furia Roja" sumó otro segundo puesto en el Clausura 2012, luego de una emocionante y recordada final que se dirimió por penales ante Huachipato, que en Talcahuano logró su segunda estrella.

Al igual que en ocasiones anteriores, el desquite no tardó en llegar: Unión Española ganó el Torneo Transición 2013 y la Supercopa 2013 con José Luis Sierra como DT, junto a nombres como Diego Sánchez, Gustavo Canales, Patricio Rubio y Diego Scotti.

En los siguientes años Unión Española fue animador del Campeonato Nacional y logró un par de actuaciones internacionales más, pero el rendimiento poco a poco fue bajando.

También fueron aumentando paulatinamente las críticas de la gestión de Segovia, quien tuvo un intento fallido de liderar la ANFP y desapareció del radar público, manejando al club desde un total hermetismo, incluyendo promesas al aire de remodelar Santa Laura.

Una pésima temporada 2025 fue el segundo golpe para Unión Española, que 28 años después disputará la ahora llamada Liga de Ascenso. El empuje comandado por Pablo Aránguiz no bastó para salvar a un equipo discreto, que tuvo la bullada salida del arquero Franco Torgnascioli y además convivió con el descontento popular reflejado en baja asistencia a los partidos.

Con su caída sellada, por 2-4 ante O'Higgins en Santa Laura, los rojos tendrán que remar como lo hicieron a fines de los 90s para renacer como en tantas ocasiones y soñar con escuchar nuevamente el "Olé, olé, olé, olé... Unión campeón".