Deportes | Fútbol | Unión La Calera

Unión La Calera se floreó y arrolló a Unión Española en la Noche Roja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro "cementero" presentó a su plantel oficial para la temporada 2026.

Unión La Calera se floreó y arrolló a Unión Española en la Noche Roja
En portada

Unión La Calera goleó 4-0 a Unión Española en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" en el marco de la Noche Roja, donde presentaron a su plantel para esta temporada.

En la primera parte, el conjunto "cementero" dominó las acciones y logró ponerse en ventaja a través del doblete convertido por el nuevo refuerzo Francisco Pozzo.

En el segundo tiempo, el dominio de los locales continuó y pudieron abrochar la victoria con los goles anotados por Bayron Oyarzo y Matías Campos López, de penal.

El siguiente partido de Unión La Calera será el debut en la Liga de Primera, como visitante ante Everton el lunes 2 de frebero a las 20:00 horas, mientras que Unión Española hará lo mismo en Copa Chile, cuando enfrente como visita a Deportes Recoleta el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas.

