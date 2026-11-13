Cruzados confirmó su apoyo a la lista de Uauy y Tagle para la ANFP

Por primera vez de forma pública desde Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, expresaron su respaldo a la candidatura de Jorge Uauy para las elecciones de la ANFP, mediante las palabras de su presidente Matías Claro.

"Creo que se entiende que un expresidente de Cruzados (Juan Tagle) va en la lista contraria (a la de Jorge Yunge). Lo hemos hablado en el directorio, nosotros vamos a apoyar a la lista de Jorge Uauy", señaló a la prensa.

"Lo que sí, como he dicho en otras ocasiones: Gane quien gane, nosotros nos vamos a alinear detrás del ganador, de manera de poder apoyar el crecimiento del fútbol chileno, que es lo que más nos importa", aclaró.

En medio de las turbulencias por la clausura de la sede de Quilín y los diálogos para la separación de la Federación de Fútbol, la importante elección de la ANFP tendrá lugar el jueves 19 de noviembre.