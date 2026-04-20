Cruzados definió nuevo directorio tras salida de Juan Tagle

Posterior a la salida de Juan Tagle, en Cruzados SADP concretaron este lunes la conformación de su directorio luego de oficializar los nueve integrantes elegidos con acciones Serie A que encabezarán la gestión de Universidad Católica.

La elección consideró a Juan Ignacio Claro, Matías Claro, Luis Felipe del Río, Francisco Lavín, Matías Pavez, Aníbal Silva, Luis Felipe Tisné, Juan Pablo Tisné y Pablo Turner.

A este grupo se sumarán dos representantes de la Serie B, donde asoman como opciones Hernán de Solminihac y Jorge O'Ryan, exmandamás de la rama de fútbol entre 2000 y 2010.

Una vez definidos los once nombres se procederá a la elección del nuevo presidente de Cruzados, que sucederá en el cargo a Juan Tagle.