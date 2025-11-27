Daniel Garnero: Lo único que quiero es que Zampedri y Gary estén enfocados

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, hizo la previa del crucial duelo de este fin de semana ante Huachipato, en Talcahuano, y se refirió a las negociaciones en las renovaciones de Fernando Zampedri y Gary Medel, asegurando que lo único que necesita de ellos ahora es que estén enfocados en el partido.

"Yo no me puedo desenfocar del sábado. Necesitamos a Gary, a Fernando y al resto de los muchachos de la mejor manera, enfocados en un partido difícil que vamos a tener donde tenemos la suerte, la posibilidad de depender de nosotros. Así es que lo único que quiero es que Fer (Zampedri) y Gary (Medel) estén enfocados en el fin de semana. Ojalá Fer haga dos goles, ojalá Gary haga un gran partido, que nos dé ese orden y equilibrio que acostumbra a darnos en el medio, y que el equipo venga triunfante para Santiago. Eso es lo más importante. Después vamos a tener tiempo para hablar de lo que venga más adelante", dijo el entrenador argentino.

El técnico aseguró que el tener a buena parte del plantel listo para jugar es positivo y también tuvo palabras para un rival que busca asegurar participación internacional a través de la tabla de posiciones.

"La verdad es que tener a la gran mayoría disponible, siendo poquitos, es lo mejor que nos puede pasar. Llegar a esta instancia decisiva del torneo con nuestra mejor versión y con nuestros mejores futbolistas nos da esa cierta tranquilidad, que dura nada hasta que empieza el partido, pero es importante. Es importante que el equipo agarre confianza, seguridad, con resultados y con la misma alineación, eso ayuda un montón", comentó.

"Vamos a tener un rival muy difícil delante nuestro. Tenemos que estar muy bien si queremos traernos los tres puntos. Es un equipo que tiene muy buena intención de juego, tiene a su goleador en un gran momento, son locales, están aspirando a entrar a torneos internacionales, o sea que va a ser un partido muy importante. Obviamente que a medida que se va acercando el final, todos terminan siendo aún más definitorios", añadió.