Daniel Garnero: Lo único que quiero es que Zampedri y Gary estén enfocados
El entrenador cruzado fue consultado por la demora en las negociaciones de renovación de ambos referentes.
El entrenador cruzado fue consultado por la demora en las negociaciones de renovación de ambos referentes.
El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, hizo la previa del crucial duelo de este fin de semana ante Huachipato, en Talcahuano, y se refirió a las negociaciones en las renovaciones de Fernando Zampedri y Gary Medel, asegurando que lo único que necesita de ellos ahora es que estén enfocados en el partido.
"Yo no me puedo desenfocar del sábado. Necesitamos a Gary, a Fernando y al resto de los muchachos de la mejor manera, enfocados en un partido difícil que vamos a tener donde tenemos la suerte, la posibilidad de depender de nosotros. Así es que lo único que quiero es que Fer (Zampedri) y Gary (Medel) estén enfocados en el fin de semana. Ojalá Fer haga dos goles, ojalá Gary haga un gran partido, que nos dé ese orden y equilibrio que acostumbra a darnos en el medio, y que el equipo venga triunfante para Santiago. Eso es lo más importante. Después vamos a tener tiempo para hablar de lo que venga más adelante", dijo el entrenador argentino.
El técnico aseguró que el tener a buena parte del plantel listo para jugar es positivo y también tuvo palabras para un rival que busca asegurar participación internacional a través de la tabla de posiciones.
"La verdad es que tener a la gran mayoría disponible, siendo poquitos, es lo mejor que nos puede pasar. Llegar a esta instancia decisiva del torneo con nuestra mejor versión y con nuestros mejores futbolistas nos da esa cierta tranquilidad, que dura nada hasta que empieza el partido, pero es importante. Es importante que el equipo agarre confianza, seguridad, con resultados y con la misma alineación, eso ayuda un montón", comentó.
"Vamos a tener un rival muy difícil delante nuestro. Tenemos que estar muy bien si queremos traernos los tres puntos. Es un equipo que tiene muy buena intención de juego, tiene a su goleador en un gran momento, son locales, están aspirando a entrar a torneos internacionales, o sea que va a ser un partido muy importante. Obviamente que a medida que se va acercando el final, todos terminan siendo aún más definitorios", añadió.