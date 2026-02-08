Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Daniel González presentó un problema cardíaco y deberá pasar por quirófano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor estará por un tiempo aún determinado fuera de las canchas.

Daniel González presentó un problema cardíaco y deberá pasar por quirófano
El defensor de Universidad Católica Daniel González presentó en los últimos días un problema cardiaco por lo que el cuerpo médico del elenco cruzado está evaluando someterlo a un procedimiento quirúrgico.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el zaguero venía presentando problemas de salud, por lo que esta semana se realizó exámenes médicos, los cuales arrojaron un problema cardiaco.

Ante ello, el futbolista está siendo evaluando para someterlo a una operación torácica, lo que implica que estará fuera de las canchas por un tiempo aún indeterminado.

