Garnero y el empate con Huachipato: Nos deja con posibilidades de no depender de nadie

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero valoró el punto obtenido por su equipo en el empate 0-0 ante Huachipato, destacando que los "cruzados" dependen de sí mismos para clasificar a Copa Libertadores.

"Seguimos dependiendo de nosotros. Vinimos a buscar una cosa, pero estamos tranquilo. Tenemos el último partido de local y ganando conseguimos el objetivo", declaró Garnero en rueda de prensa.

"Nos deja con posibilidades del último partido de no depender de nadie. Con este empate el martes podemos estar clasificados, el punto que hoy sacamos nos puede dar la clasificación. Se dio un partido como lo sabíamos, difícil", agregó.

En relación con el resultado y el manejo de las acciones, el DT declaró: "No era el resultado que queríamos, no se dio el resultado que queríamos, pero ninguno de los dos dominó el partido, nos generamos jugadas de gol y el partido estaba para cualquiera"

"Me gusta más cuando el equipo ataca, controla el juego y no te ataca el rival. Fue un partido muy dinámico, perdíamos el balón y nos ataca el rival, teniendo opciones claras de abrir el marcador. Así que en líneas generales el partido fue parejo", añadió el argentino.

Sobre la tarjeta amarilla que deja al margen del próximo partido a Fernando Zampedri, el estratega sostuvo que "no me pareció para nada, yo estaba al lado. Él llega primero y por la inercia de la jugada pasa a llevar al rival".

La UC quedó en el segundo puesto con 55 unidades dejando escapar una buena chance de escaparse como escolta y cerrará su año contra Unión La Calera el domingo 7 de diciembre.