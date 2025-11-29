Juan Tagle confirmó que apelarán por tarjeta amarilla que recibió Zampedri ante Huachipato

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, confirmó que el cuadro cruzado apelará a la tarjeta amarilla que recibió el capitán Fernando Zampedri ante Huachipato y que lo dejó suspendido para la última fecha de la Liga de Primera.

Tras el encuentro disputado en Talcahuano, el mandamás del elenco precordillerano sostuvo que "vimos la jugada y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no tocó al jugador ni arriba ni abajo. Incluso recibió una patada a la altura de la rodilla y quedó bastante averiado después de eso".

El dirigente agregó que "en este caso nos parece evidente que esta tarjeta amarilla debería ser eliminada porque además deja a Fernando fuera del último partido cuando estamos peleando cosas importantes".

Por último, el timonel del conjunto estudiantil avisó que "vamos a ir con todos los argumentos y las imágenes al Tribunal de Disciplina para poder demostrar que en este caso no hubo ni siquiera una falta, no hay ninguna discusión".

Universidad Católica recibirá el próximo sábado a Unión La Calera en el Claro Arena, duelo donde la UC debe ganar para depender de sí misma y asegurar su clasificación a Copa Libertadores como Chile 2.