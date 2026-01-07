Tagle sobre conflicto por descenso de U. Española e Iquique: Ojalá no vayan a la Justicia

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, abordó este miércoles la tensa situación que ha rodeado el inicio de la temporada 2026, marcada por el aviso de Unión Española y Deportes Iquique de recurrir a la Justicia ordinaria para revertir su descenso tras el rechazo de la reclamación interpuesta ante el Directorio de la ANFP.

Consultado por las informaciones de prensa que apuntaron a que ambos clubes desistieron de esta acción legal, el dirigente expresó: "No tengo información oficial, no he leído, salvo que me haya perdido de alguna de alguna declaración de parte de Unión Española o Iquique respecto de lo que van a hacer".

"Sí he visto trascendidos de prensa que habrían optado por no por no recurrir a la justicia, y ojalá que eso sea cierto, primero porque porque creo que no tiene sustento el planteamiento de ellos, pero sobre todo porque me parece que habría sido, como lo dije hace dos días, un golpe muy fuerte al al fútbol intentar llevar a la justicia el inicio de un torneo", declaró Tagle.

El abogado profundizó en su análisis sobre el riesgo que implicaba judicializar el certamen: "Más allá de que creo que tampoco la justicia le habría dado la razón, pero la justicia toma sus tiempos y entonces era un riesgo importante... De tal manera que era sin duda un ruido muy grande que hubiese habido una interferencia de la justicia en una resolución tan clara desde lo deportivo y desde las bases del torneo".

Desmiente llamados para persuadir

Sobre presuntos llamados telefónicos a sus pares de los clubes descendidos o gestiones con el canal dueño de los derechos (TNT Sports) para presionar, Tagle fue enfático en aclarar su participación.

"Respecto a todo esos trascendidos de llamados, de presiones, la verdad es que no estoy informado de llamados de TNT, sí he tenido algunas algunas conversaciones donde he sabido la preocupación de TNT. Pero yo, por ejemplo, no he recibido ningún llamado directo de nadie de TNT, sí he hablado con algunos otros dirigentes que compartían mi visión, algunos lo han dicho públicamente y otros lo han dicho en off, pero sí hay una una visión compartida de la preocupación", explicó.

Finalmente, sobre si contactó a las directivas de los clubes involucrados, sentenció: "No, no tuve una comunicación directa con ellos, sí opiniones mías en algunos chats donde hay personas de esos clubes, de tal manera que no tengo problema en que ellos sepan porque siempre he actuado transparentemente y prefiero decir las cosas dando mi nombre, en las redes sociales y en esas comunicaciones, así que no, no tuve un llamado directo intentando persuadir a nadie. Me parece que eso correspondía más al directorio de la ANFP que a dirigentes de otros clubes".