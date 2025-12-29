Universidad Católica inició sondeos para un posible fichaje de Diego Valdés

Universidad Católica preguntó las condiciones para un posible fichaje del volante Diego Valdés, de irregular presente en Vélez Sarsfield en Argentina.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el futbolista chileno no tiene muchas ganas de continuar en Argentina, debido a la poca continuidad que tuvo este semestre en el Fortín de Liniers.

La principal traba de la vuelta de Valdés al fútbol chileno pasa por un tema económico, ya que existe interés desde México en fichar al jugador, con un sueldo mayor al que puede ofrecer la UC.

Otro de los nombres que suenan en Universidad Católica, según el medio La Tercera, es el de Michael Vadulli, jugador de 27 años que milita actualmente en Audax Italiano.

Este fichaje también es complejo de concretar, ya que el extremo tiene contrato vigente, por lo que debe buscar una salida alternativa de su club.