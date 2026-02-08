Apareció "Turboman": Eduardo Vargas marcó su primer gol de regreso en la U

Tras una largo periplo fuera del club, el experimentado delantero Eduardo Vargas celebró su primer gol de regreso en Universidad de Chile, dándole a los azules el 1-0 parcial ante Huachipato en Talcahuano, por la segunda fecha de la Liga de Primera.

"Turboman" apareció al minuto 13 con el oportunismo de los goleadores para empujar el balón a boca de arco, tras un centro de Diego Vargas que sobró al arquero Rodrigo Odriozola y dio en un poste.

Tuvieron que pasar 15 años para ver al delantero celebrar otra vez con el "Bulla": La última diana de Vargas con la camiseta azul fue el 30 de diciembre de 2011 para cerrar el 3-0 sobre Cobreloa en la final de vuelta en el torneo Clausura.

En el balance global contando su primer paso por el "Romántico Viajero", el bicampeón de América con La Roja llega a 32 conquistas oficiales con la U en el pecho.