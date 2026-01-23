Director de Azul Azul ante interés por Assadi: No depende de la U si un jugador se queda o se va

Aldo Marín, integrante del directorio de Azul Azul, salió al paso de las inquietudes de los fanáticos de Universidad de Chile respecto a la posible venta de figuras del plantel, específicamente ante los rumores que vinculan a Lucas Assadi con clubes del extranjero. El directivo utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para aclarar los mecanismos de transferencia vigentes.

El regente explicó la diferencia entre ejecutar una cláusula y una negociación directa. "Cuando un jugador tiene una cláusula de salida, el club que pague esta cláusula de acuerdo con el jugador puede sacarlo", detalló Marín, diferenciando este escenario del segundo caso: "Cuando un jugador no tiene cláusula de salida, si un club está interesado debe negociar con el club dueño del pase; si este club pone un precio al jugador, quien pague este precio lo puede contratar".

Marín enfatizó que la voluntad de la institución muchas veces choca con la realidad de la industria y los contratos. "No depende de la U si un jugador se queda o se va, nosotros quisiéramos conservar a varios, pero el mercado es así, lo sabemos, lo saben jugadores y agentes", sentenció el directivo, dejando en claro que Universidad de Chile está sujeta a las dinámicas del fútbol profesional.

Esta aclaración surgió luego de que el gerente deportivo Manuel Mayo confirmara la recepción de ofertas por Assadi, aunque ninguna satisfizo las pretensiones de Universidad de Chile hasta el momento.

De momento ha sido oficial que Atlético Mineiro quiere al jugador, mientras que también recibió sondeos desde Ucrania y de Israel.