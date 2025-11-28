En Santa Laura y con cambio de horario: Las nuevas coordenadas para la U vs. Coquimbo

Luego de que el IND decidiera sacar el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido del Estadio Nacional, las distintas autoridades se movilizaron rápido en busca de una nueva sede y se resolvió jugar el partido programado para el martes 2 de diciembre en el Estadio Santa Laura.

Eso sí, de acuerdo a lo informado por la Delegación Presidencial, el partido se adelantará en dos horas y se jugará finalmente a las 18:00.

Además, se determinó que el aforo sea de 18 mil espectadores, y se decidió que sea sin hinchas visitantes.

El duelo entre azules y piratas estaba programado para las 20:00 horas en el recinto de Ñuñoa, no obstante, los tiempos en el desmonte del escenario de la Teletón pusieron en riesgo que el Nacional estuviese listo para el partido.

Recordar que más allá de que Coquimbo Unido ya es campeón del fútbol chileno este partido tiene especial connotación para ambos elencos dado que mientras los azules buscan afianzarse en zona de clasificación a Copa Libertadores, el cuadro pirata busca superar el récord que aún ostenta el Ballet Azul de más partidos ganados de manera consecutiva.