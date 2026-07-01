Fernando Gago alista su retorno a la banca de Universidad de Chile ante La Calera por Copa Chile

Universidad de Chile sumará una importante novedad para su próximo compromiso por la Copa Chile 2026 dado que el director técnico Fernando Gago concretará su retorno oficial a la banca estudiantil para el partido ante Unión La Calera, válido por la cuarta jornada de la fase de grupos del certamen tradicional.

La reincorporación del estratega trasandino fue confirmada por el propio club laico a través de sus canales oficiales de comunicación, marcando el fin de su periodo de convalecencia.

Gago se encontraba alejado de las canchas tras haber sufrido un infarto agudo al miocardio, afección por la cual debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y a un posterior proceso de reposo médico junto a su círculo familiar en Santiago.

Durante la semana pasada, el técnico ya había asistido al Centro Deportivo Azul (CDA) para presenciar los entrenamientos del plantel profesional a distancia, manifestando su intención de acelerar los plazos para reintegrarse a sus labores al mando del primer equipo.

El partido ante la escuadra "cementera" asoma como un reto complejo para el ciclo del entrenador argentino. En lo que va de la temporada 2026, ambos elencos se han enfrentado en cuatro oportunidades, con un saldo favorable para el conjunto de la Región de Valparaíso, registrando dos victorias caleranas y dos empates.