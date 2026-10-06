Filtran que la U alista un remake de la camiseta de la Copa Sudamericana 2011

Universidad de Chile y sus hinchas podrían reencontrarse muy pronto con uno de los recuerdos más preciados de su historia reciente dado que según un medio especializado en ropa deportiva, la marca deportiva Adidas tiene planeado lanzar una camiseta oficial retro remake para el elenco estudiantil.

Según Footy Headlines, este lanzamiento marcará un verdadero hito en la relación comercial entre la firma de las tres tiras y el "Romántico Viajero", ya que será la primera vez en la historia que la compañía alemana desarrolle una reedición retro oficial para el conjunto universitario.

El diseño elegido para este proyecto rescata íntegramente la camiseta de la temporada 2011, indumentaria con la que el recordado equipo dirigido por Jorge Sampaoli conquistó de forma invicta la Copa Sudamericana, el trofeo más importante en las vitrinas del club.

En cuanto a los detalles técnicos, la pieza recupera la combinación del clásico azul con vivos en blanco y detalles en rojo. Además, está basada en el template que Adidas utilizó para las selecciones del Mundial de Sudáfrica 2010, destacando principalmente la particular confección de su cuello.