Futbolista argentino que juega en Europa recordó su fugaz paso por la U

Valentín Castellanos, futbolista argentino que milita en West Ham United de Inglaterra, recordó su fugaz paso por Universidad de Chile, elenco al cual arribó como juvenil, debutó en 2017 y se marchó después de haber disputado apenas 20 minutos bajo las órdenes de Ángel Guillermo Hoyos.

El atacante de 27 años dialogó con el creador de contenido Sebastián Jaleh, a quien le confesó que "fue algo muy loco, pero al contrario eso fue lo que a mí me hizo poder crecer como jugador, porque yo en ese momento no jugaba en la Universidad de Chile".

Con respecto a su abrupta salida del club, "Taty" detalló que "debuto en las juveniles, me va bien y ahora como ya podía jugar, me hacen ir al banco, pero nunca debuté en el fútbol chileno. Al otro año ya me suben al primer equipo. Me llevan a un partido de Sudamericana y en Sudamericana debuto y jugué 20 minutos".

"En junio se abre el mercado, yo en ese momento no tenía minutos, la U estaba bien, salió campeón, jugaban bien y todo, y yo decido que me quiero ir. Por mí me quedaba ahí, pero yo no jugaba", complementó el mendocino, revelando el principal motivo de su partida.

Además, el extremo de 27 años repasó su salto a Montevideo City Torque desde el cuadro universitario. "Me llama un dirigente y me contó del proyecto. Me dice: '¿Te quieres venir? Te vamos a pagar, te damos departamento, juegas estos seis meses y subimos a Primera y te quedas'. Yo me volví loco. Yo decía: con que me pagaran ya estaba feliz. Dije: sí, me quiero ir mañana", cerró.

Después de destacar en el fútbol uruguayo, Castellanos fichó por New York City FC donde brilló con luz propia y luego de un préstamo por Girona, fue comprado por Lazio, conjunto donde también tuvo grandes campañas que lo llevaron a fichar por West Ham a inicios de año.