Hubo "revancha" en Lima: Apareció Lucero y la U se lavó las heridas ante Universitario

El fútbol da revanchas rápidas y Universidad de Chile aprovechó la suya. Luego de la dura derrota sufrida el sábado por la noche, el cuadro "laico" volvió a enfrentar a Universitario este domingo en un nuevo amistoso de entrenamiento, logrando una victoria por 1-0 gracias a su flamante refuerzo: Juan Martín Lucero.

El equipo azul, que venía golpeado tras caer inapelablemente por 3-0 en la presentación oficial del elenco peruano, mostró una cara distinta en este segundo apretón disputado en Lima. El técnico Francisco Meneghini movió las piezas y encontró respuestas en el ataque con la presencia del exgoleador de Colo Colo.

La única cifra del compromiso llegó por obra de Lucero, que demostró su vigencia y capacidad definitoria para batir la resistencia "crema", sentenciando el triunfo para Universidad de Chile y entregando una dosis de tranquilidad al plantel antes de su regreso al país.

Con este resultado, los azules cierran su paso por Perú con un balance de una derrota y una victoria, pero con la buena noticia de que su fichaje estrella, Juan Martín Lucero, ya comenzó a pagar con goles la confianza de la dirigencia.

La U formó con Cristopher Toselli, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Diego Vargas, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Agustín Arce, Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

En el segundo tiempo, ingresaron el arquero Ignacio Sáez y el volante Elías Rojas.

El próximo viernes la U enfrenta a Audax Italiano en el arranque de la Liga de Primera.