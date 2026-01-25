Síguenos:
Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Hubo "revancha" en Lima: Apareció Lucero y la U se lavó las heridas ante Universitario

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Solo horas después de caer por 3-0 en la "Noche Crema", los azules disputaron un segundo amistoso ante el mismo rival. El "Gato" marcó la única cifra del encuentro, dándole su primera alegría al "Romántico Viajero".

Hubo
contenido de servicio
El fútbol da revanchas rápidas y Universidad de Chile aprovechó la suya. Luego de la dura derrota sufrida el sábado por la noche, el cuadro "laico" volvió a enfrentar a Universitario este domingo en un nuevo amistoso de entrenamiento, logrando una victoria por 1-0 gracias a su flamante refuerzo: Juan Martín Lucero.

El equipo azul, que venía golpeado tras caer inapelablemente por 3-0 en la presentación oficial del elenco peruano, mostró una cara distinta en este segundo apretón disputado en Lima. El técnico Francisco Meneghini movió las piezas y encontró respuestas en el ataque con la presencia del exgoleador de Colo Colo.

La única cifra del compromiso llegó por obra de Lucero, que demostró su vigencia y capacidad definitoria para batir la resistencia "crema", sentenciando el triunfo para Universidad de Chile y entregando una dosis de tranquilidad al plantel antes de su regreso al país.

Con este resultado, los azules cierran su paso por Perú con un balance de una derrota y una victoria, pero con la buena noticia de que su fichaje estrella, Juan Martín Lucero, ya comenzó a pagar con goles la confianza de la dirigencia.

La U formó con Cristopher Toselli, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Diego Vargas, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Agustín Arce, Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

En el segundo tiempo, ingresaron el arquero Ignacio Sáez y el volante Elías Rojas.

El próximo viernes la U enfrenta a Audax Italiano en el arranque de la Liga de Primera.

