José Rojas ante una posible salida de Assadi: Me gustaría verlo un año de corrido en la U

Anticipando lo que será su partido de despedida, el exdefensor chileno José Rojas aprovechó de conversar junto al panel de Cooperativa Deportes y repasó los detalles de su trayectoria, además de referirse al presente de Universidad de Chile.

En ese sentido, el "Pepe" dedicó palabras ante una eventual salida de Lucas Assadi: "A mí me gustaría verlo un año de corrido, que agarre minutos y que se equivoque. La idea es que él vaya afuera porque tiene condiciones".

"Pero sí, como recomendación que juegue este año, si su decisión es quedarse, para mí es extraordinario", complementó.

Siguiendo esa tónica, también aprovechó de hablar sobre los refuerzos como Juan Martín Lucero y el trabajo de Francisco Meneghini: "El 2025 estuvo al debe, ahora tiene tres delanteros de categoría. Va a estar difícil ganarse el puesto, pero ojalá que puedan encontrar rápidamente lo que quiere el técnico".

Rojas tendrá su partido de despedida este próximo jueves 29 de enero en el Estadio Nacional. En el recinto de Ñuñoa, el evento arrancará a las 17:00 horas con un partido previo y todas las personas que deseen asistir podrán comprar su entrada a través de Passline.