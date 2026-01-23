La formación de U. de Chile para enfrentar a Universitario de Perú en la "Noche Crema"
Universidad de Chile animará su primer amistoso internacional de pretemporada este sábado 24 de enero, cuando visite Perú para medirse a Universitario en la "Noche Crema". Para el partido de las 22:00 horas, los "azules definieron la siguiente formación.
