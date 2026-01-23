Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.7°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La U viajó a Perú para disputar el amistoso contra Universitario de Lima en la "Noche Crema"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El plantel de Universidad de Chile viajó este viernes a Perú, para afrontar este sábado el amistoso contra Universitario de Lima en la "Noche Crema", que se celebrará en el Estadio Monumental de ese país a las 22:45 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados