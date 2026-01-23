La U viajó a Perú para disputar el amistoso contra Universitario de Lima en la "Noche Crema"
El plantel de Universidad de Chile viajó este viernes a Perú, para afrontar este sábado el amistoso contra Universitario de Lima en la "Noche Crema", que se celebrará en el Estadio Monumental de ese país a las 22:45 horas.
